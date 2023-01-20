Подмосковье 20 января 2023, 12:01 Житель подмосковного села Микулино создал коллекцию средневековых боевых топоров

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Боевые топоры по образцам Средневековья сделал мастер из подмосковного села Микулино (Лотошино) Денис Слатов. Точно такие же орудия использовались во Владимире и в Великом Новгороде в IX–XIII веках.

Пока в коллекции у Слатова только пять первых изделий, но мастер считает, что это начало большого пути. Он долго изучал средневековое оружие, которым пользовались на территориях современной Европы, и начал создавать реплики.

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«Эта серия воссоздана по образцу оригиналов. Такие топоры находили на раскопках в слоях земли от IX до XIII веков. Орудием часто пользовались княжеские дружинники», — рассказал умелец.

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Древки для топоров Денис часто находит у друзей или покупает стандартные и переделывает. Отдельное искусство — это техника создания узоров. Этнические славянский, скандинавский или европейский орнаменты наносятся специальным инструментом на все части орудия. Слатов признается, что в Средневековье далеко не все топоры украшали гравировкой и иногда рисунки являются личной задумкой автора, его своеобразным автографом.

Владимирский чекан с молоточком на обухе — один из любимых экземпляров микулинского мастера. Он рассказывает, что в Средневековье такое оружие отлично зарекомендовало себя, несмотря на небольшой размер. Пользовались топором и в обычной жизни.

В мастерской Дениса Слатова «Микулинский витязь» работа не останавливается. Помимо новой серии, автор делает красивые подарочные топоры, каждый из которых — отдельное произведение искусства. Такие с удовольствием покупают в коллекции или в подарок, в том числе знаменитостям. Денис известен в округе и как создатель уникальных сувениров из дерева и металла. Награды на различных конкурсах только подтверждают высокий уровень владения мастерством.

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