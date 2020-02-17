Житель Подмосковья взял золото по бадминтону в составе сборной России

Во Франции завершилось личное первенство Европы среди бадминтонистов до 15 лет. Россияне завоевали несколько медалей. В состав команды вошли жители Московской области.

Так, команда России выиграла золотую, серебряную и две бронзовые медали. Победителями стали участники дуэта Ярослав Мартынов из Одинцова и Дарья Харлампович из Санкт-Петербурга. Также Мартынов взял серебро в мужской паре.

Источник фото: Национальная федерация бадминтона РФ

Ярослав Мартынов стал одним из двух представителей Московской области в составе сборной России. Спортсмену всего 13 лет. По его словам, победить помогли упорный труд и вера. И раз играл за Россию, то проиграть не мог.

«Дальнейшие планы — выигрывать какие-то более серьезные турниры с 17 до 19 лет», — рассказал Мартынов.

Первенство Европы среди бадминтонистов проходило во французском Льевене с 14 по 16 февраля.