Житель Подмосковья выиграл турпоездку на этапе чемпионата по цифровым технологиям
Житель Подмосковья Брагин стал призером областного чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Участник из Московской области Алексей Брагин стал призером регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Оренбургской области. Он вошел в топ-15 участников, которые выиграли туристическую поездку в один из регионов Российской Федерации в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
На чемпионат зарегистрировались 327 человек из 59 регионов России. Им предстояло решить задачу от образовательной компании «Нетология»: разработать алгоритм, рекомендующий пользователям подходящие онлайн-курсы. На чемпионате удалось создать 885 решений. Наилучший результат показала модель на базе алгоритма «случайный лес» — она отличилась надежностью и точностью алгоритма.
«Большая часть зарегистрированных участников достигли серьезных успехов и предложили свои варианты решений. <…> Я уверен, что такие чемпионаты увеличивают сообщество IT-специалистов, интересующихся искусственным интеллектом. Наш переезд из региона в регион тоже сыграет роль и поможет сформировать новые команды, развивать отрасль в тех субъектах, где мы запускаем очередной этап проекта», — отметил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.
Задачу, которую поставили перед участниками оренбургского чемпионата, он назвал «интересной и прикладной».
Главные цели проекта «Цифровой прорыв» — поддержка талантливых специалистов и обеспечение рынка квалифицированными кадрами. На 2022 год запланировали 25 региональных чемпионатов IT-специалистов с участием не менее 2,5 тысячи человек. Также в разных регионах России пройдут восемь окружных хакатонов, на каждом перед участниками поставят до пяти кейсовых задач. Всего в период с 2021 по 2024 года состоится 116 хакатонов по искусственному интеллекту.
Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператор — АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком».
«360» — один из генеральных информационных партнеров.