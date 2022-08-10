Житель Подмосковья выиграл турпоездку на этапе чемпионата по цифровым технологиям

Участник из Московской области Алексей Брагин стал призером регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Оренбургской области. Он вошел в топ-15 участников, которые выиграли туристическую поездку в один из регионов Российской Федерации в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

На чемпионат зарегистрировались 327 человек из 59 регионов России. Им предстояло решить задачу от образовательной компании «Нетология»: разработать алгоритм, рекомендующий пользователям подходящие онлайн-курсы. На чемпионате удалось создать 885 решений. Наилучший результат показала модель на базе алгоритма «случайный лес» — она отличилась надежностью и точностью алгоритма.

«Большая часть зарегистрированных участников достигли серьезных успехов и предложили свои варианты решений. <…> Я уверен, что такие чемпионаты увеличивают сообщество IT-специалистов, интересующихся искусственным интеллектом. Наш переезд из региона в регион тоже сыграет роль и поможет сформировать новые команды, развивать отрасль в тех субъектах, где мы запускаем очередной этап проекта», — отметил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Задачу, которую поставили перед участниками оренбургского чемпионата, он назвал «интересной и прикладной».

Главные цели проекта «Цифровой прорыв» — поддержка талантливых специалистов и обеспечение рынка квалифицированными кадрами. На 2022 год запланировали 25 региональных чемпионатов IT-специалистов с участием не менее 2,5 тысячи человек. Также в разных регионах России пройдут восемь окружных хакатонов, на каждом перед участниками поставят до пяти кейсовых задач. Всего в период с 2021 по 2024 года состоится 116 хакатонов по искусственному интеллекту.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператор — АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком».

«360» — один из генеральных информационных партнеров.