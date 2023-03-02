Подмосковье 02 марта 2023, 17:00 Житель Подмосковья впервые стал призером гонки на собачьих упряжках «Байкал Рейс»

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Павел из Можайска занял второе место на всероссийской гонке «Байкал Рейс». Он преодолел на упряжке из 12 собак 450 километров за 2,5 дня.

По словам Павла, попасть на гонку было непросто, но результат стоил усилий — гонщик стал первым из центральной части страны, кто стал призером соревнований.

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«Тренировать собак мы начали в августе, на момент выезда на гонку каждая из них пробежала чуть больше 4000 километров. На тренировках отрабатывали все, что будет на гонке, включая автономный отдых на улице», — сказал он.

На дистанции расположены теплые помещения, где гонщики могут погреться, высушить вещи и зарядить телефон. Там они могут находиться от двух до четырех часов.

«На остановках необходимо кормить и обслуживать собак, ремонтировать снаряжение, обдумывать план и логику дальнейшего движения. Поэтому если у собак есть отдых, у человека он практически отсутствует», — объяснил он.

На пути также находятся контрольные пункты, где собак осматривает ветеринар. Павел добавил, что главное — преодолеть желание сна и галлюцинации, которые могут появиться от его недостатка.

В гонках мужчина участвует ежегодно и неоднократно завоевывал призовые места.

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