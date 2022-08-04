Житель Подмосковья вошел в топ-15 участников чемпионата по искусственному интеллекту

Итоги пятого регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» подвели в Дагестане. Призером регионального конкурса стал Алексей Тихонов из Подмосковья. Он занял четвертое место и вошел в топ-15 участников.

На чемпионат зарегистрировались 360 участников. Им предстояло решить задачу от Минцифры Новгородской области и разработать модель прогнозирования ДТП на основе накопленных многолетних данных. Применение такой модели должно повысить безопасность на дорогах, так как позволит снизить уровень аварий и травматизма. По итогам чемпионата было создано 961 решение.

Я уверен, что подобные чемпионаты и задачи двигают не только отдельные регионы, организации, но и всю индустрию искусственного интеллекта, нашу страну в направлении безопасного дорожного движения и использования больших данных в исследованиях, которые оберегают жизни наших граждан», — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Источник фото: телеканал «360»

Сильнейшим участникам вручили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В этом году запланировано проведение еще 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней. Помимо этого, в разных регионах состоятся восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый хакатон будут поставлены от трех до пяти кейсовых задач.

Организатором конкурса выступает Министерство экономического развития, оператором — АНО «Россия — страна возможностей».