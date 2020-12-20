Житель Подмосковья вошел в топ-10 сильнейших людей мира

Артему Лазареву исполнилось 23 года, десять из них он занимается бодибилдингом. У него спортивная семья — его дядя чемпион Европы по бодибилдингу, дед выступал в 80–90-е годы ХХ века, и был президентом федерации по бодибилдингу Московской области.

Молодой спортсмен рассказал Telegram-каналу Mash, что упорно занимался, постепенно повышал свой уровень, трижды завоевывал титул чемпиона Европы, семь раз — чемпиона мира по бодибилдингу. Сейчас он вошел в десятку юниоров планеты. В следующем году ему исполнится 24 года, и он хочет выступать в США уже во взрослом разряде.

На последних соревнованиях Лазарев установил рекорды России, Европы и мира в трех упражнениях и в сумме. Он приседает со штангой 250 кг, делает жим лежа 170 кг, и поднимает 255 кг.