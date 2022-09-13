Пенсионер из Подмосковья стал самым пожилым участником всероссийского конкурса «Спасибо интернету» | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 10:55 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионер из Подмосковья стал самым пожилым участником всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

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Пенсионер их Подмосковья стал самым пожилым участником конкурса «Спасибо интернету» в этом году. На нем россияне старшего возраста проверили свою компьютерную грамотность, рассказали в Мингосуправления региона.

Самому пожилому участнику из Подмосковья 93 года. Всего от региона было подано 120 работ, рассказали ведомстве.

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Состязаться на конкурсе могут жители области старше 50 лет, которые прошли специализированные курсы или обучались самостоятельно. Для этого нужно заполнить заявку, написать историю на одну из предложенных тем и прикрепить фото до 15 октября. Результаты объявят до конца года в Москве.

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Глава министерства Надежда Куртяник отметила, что жители области активно пользуются цифровыми технологиями. Так, уже более 8,4 миллиона человек зарегистрировались на «Госуслугах». Кроме того, многие пользуются цифровыми зонами МФЦ, в том числе пенсионеры.

«Среди посетителей смарт-центров МФЦ немало граждан старшего возраста, которые активно осваивают „цифру“. Участие во Всероссийском конкурсе — возможность проявить компьютерные навыки и похвастаться своими успехами, а также получить ценные призы», — подчеркнула Куртяник.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье.

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