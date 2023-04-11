Подмосковье 11 апреля 2023, 18:47 Житель Подмосковья стал чемпионом проекта «Суперниндзя» на телеканале СТС

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Житель Реутова Юрий Проскудин стал чемпионом проекта «Суперниндзя» на телеканале СТС. В спорте он более пяти лет и долго шел к победе. О своем успехе он рассказал «360».

Юрий занимается ниндзя-спортом уже шестой год: регулярно тренируется, участвует в международных соревнованиях и ведет занятия для будущих чемпионов. В прошлом году он занял второе место на турнире в США.

В спорт Юрий пришел после того, как увидел первый сезон шоу. С тех пор он уверенно шел к победе, регулярно тренируясь в зале. В свой успех он поверил не сразу.

«Когда я забрался на вершину, было некоторое недопонимание, что наконец это произошло. Но когда я спустился с этой 25-метровой вышки и меня встретили друзья, болельщики, спортсмены, это было нечто. Я целый день ходил с улыбкой на лице», — поделился спортсмен.

Он добавил, что шоу помогает развивать этот вид спорта, и надеется, что победа поможет ему найти аудиторию для занятий. В будущем он хочет открыть свой зал и продолжить популяризировать направление. А пока спортсмен продолжит участвовать в соревнованиях и телешоу.

«Никогда не станет скучно участвовать в подобных проектах. Не описать словами все эмоции, которые участники переживают за день съемок. Это и поддержка друзей, атлетов, семьи. Прохождение трассы — это невероятно. Я обязательно буду участвовать в подобных проектах в будущем, если меня возьмут», — сказал он.

Юрий отметил, что спортсмены никогда не знают, что ждет их на трассе, — каждый раз проектировщики придумывают новые препятствия, но если есть большой опыт и физическая готовность, то ничто не станет помехой на пути к успеху.

«Когда мы приезжаем на соревнования, мы не знаем, что будет. Каждый раз проектировщики трасс придумывают что-то новое. Если ты физически готов, тренировался, у тебя есть хороший хват, баланс, выносливость и опыт, то трудностей особо не возникнет», — отметил Юрий.

Секрет успеха, по мнению чемпиона, — тренироваться с умом, найти хорошего тренера и выработать дисциплину.

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