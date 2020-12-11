facebook_pixel
    11 декабря 2020, 16:26

    Житель Подмосковья спас двух подростков из-подо льда

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Мария Новикова

    Житель деревни Харинская городского округа Шатура Роман Станчев стал героем для двух подростков, которые провалились под лед. Ребята решили покататься на коньках на озере, но лед не выдержал и мальчики оказались в ледяной воде. Им повезло, что Роман гулял там с собакой и вовремя среагировал на их крики.

    «Это было 6 декабря. Я, как всегда, вечером взял собаку и пошел гулять в сторону поля. Дошел до поля, понял, что кто-то где-то кричит, на помощь зовет. На тот момент было уже довольно темно. Я оглянулся в сторону озера, понял, что помощь нужна именно на льду», — рассказал Роман Станчев, житель Шатуры.

    Житель Подмосковья спас двух подростков из-подо льда | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Два подростка в тот вечер решили покататься на коньках. Валера и Захар оказались на середине озера, где лед был еще совсем тонким. Ребята провалились в воду.

    Когда Роман подоспел с веревкой к подросткам, они уже сильно замерзли. Мужчина кинул трос сначала одному парню, а затем второму. Герою удалось спасти обоих ребят.

    Житель Подмосковья спас двух подростков из-подо льда | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Один из пострадавших, Валера, еще в воде смог набрать номер спасательной службы.

    На помощь Роману Станчеву пришли соседи.

    «Я увидел, что еще фонарики какие-то с берега начали появляться. Начал их подзывать и увидел, что это соседи мои. Я передал им первого, сам взял еще трос, чтобы спасать второго», — вспоминает Роман.

    Благодаря быстрой реакции Романа Валера и Захар не получили никаких травм.