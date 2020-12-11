Житель Подмосковья спас двух подростков из-подо льда

Житель деревни Харинская городского округа Шатура Роман Станчев стал героем для двух подростков, которые провалились под лед. Ребята решили покататься на коньках на озере, но лед не выдержал и мальчики оказались в ледяной воде. Им повезло, что Роман гулял там с собакой и вовремя среагировал на их крики.

«Это было 6 декабря. Я, как всегда, вечером взял собаку и пошел гулять в сторону поля. Дошел до поля, понял, что кто-то где-то кричит, на помощь зовет. На тот момент было уже довольно темно. Я оглянулся в сторону озера, понял, что помощь нужна именно на льду», — рассказал Роман Станчев, житель Шатуры.

Источник фото: телеканал «360»

Два подростка в тот вечер решили покататься на коньках. Валера и Захар оказались на середине озера, где лед был еще совсем тонким. Ребята провалились в воду.

Когда Роман подоспел с веревкой к подросткам, они уже сильно замерзли. Мужчина кинул трос сначала одному парню, а затем второму. Герою удалось спасти обоих ребят.

Источник фото: телеканал «360»

Один из пострадавших, Валера, еще в воде смог набрать номер спасательной службы.

На помощь Роману Станчеву пришли соседи.

«Я увидел, что еще фонарики какие-то с берега начали появляться. Начал их подзывать и увидел, что это соседи мои. Я передал им первого, сам взял еще трос, чтобы спасать второго», — вспоминает Роман.

Благодаря быстрой реакции Романа Валера и Захар не получили никаких травм.