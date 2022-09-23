Житель Подмосковья погасил почти миллион рублей долга по алиментам после ограничения выезда за границу | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber Житель Подмосковья погасил почти миллион рублей долга по алиментам после ограничения выезда за границу

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Житель Подмосковья погасил долг по алиментам суммой почти миллион рублей после ограничения выезда за границу. Мужчина не общался с ребенком, не явился на встречу с судебным приставом и не отвечал на звонки.

После возбуждения уголовного дела к мужчине применяли меры принудительного исполнения — исполнительный сбор, запрет регистрации имущества, а также выезд за пределы страны. Последняя мера оказалась самой действенной — после нее должник явился на прием к приставу и выплатил всю сумму.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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