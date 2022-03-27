Житель Подмосковья начал возить книги на русском языке на Украину
Житель Подмосковья возит русскоязычным жителям Украины книги на русском языке
Книги на русском языке возит на Украину житель Сергиева Посада Александр Пахно. Литературу ждут местные жители, которые не привыкли читать по-украински.
Собираясь в очередной рейс, Александр грузит в автомобиль почти полторы тонны книг на русском языке, которые он подобрал для жителей Украины по их просьбам и заявкам. По словам мужчины, большому количеству людей, которые привыкли говорить, писать и думать по-русски, резкий переход на украинский сложен и необходима адаптация.
«Таких людей как я очень много на Украине — я был в русском садике, в русской школе, русский институт, и вот так раз резко и на украинском — ну перейти сложно, а населения очень много», — говорит Александр.
Официального запрета на книги на русском языке на Украине нет. Однако местные издательства намеренно печатали больше на собственном языке, а цены на русских классиков в оригинале взлетали в космос. В какой-то момент стало проще искать их в интернете, чем в магазинах. Об этом Александру рассказал попутчик, которого он вез из Сергиева Посада в Москву. Александр вызвался помочь. Сначала отвез 10 книг, а вскоре наладил крупные поставки.
Возить книги мужчина начал еще до начала спецоперации, но и после не перестал этим заниматься. В рейсы он отправляется около двух раз в месяц — спрос высок и, вероятно, вскоре станет еще выше. С 14 марта на Украине официально запрещено ввозить издательскую продукцию с территории РФ.