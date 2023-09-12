Подмосковье 12 сентября 2023, 09:14 Житель Подмосковья Антон Нестеренко стал лучшим в забеге на 50 миль в Карелии группа Вконтакте Running Heroes Russia

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Антон Нестеренко из Солнечногорска показал лучший результат в трейловом фестивале Vottovaara Mountain Race и занял первое место в забеге на 50 миль. Дистанцию, которая проходила по лесам, скалам и озерам, он преодолел за шесть часов, 41 минуту и 35 секунд.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что ультразабег прошел в Республике Карелия у скалы Воттоваара и Смерть-горы. Солнечногорский спортсмен успешно преодолел кольцевой маршрут по карельским скалам, лесам и озерам с набором высоты около километра.

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​Организатором соревнований выступило сообщество Running heroes Russia. Забег собрал порядка 1,5 тысячи участников на дистанциях в 14 и 55 километров, а также 50 и 100 миль.

Ультрамарафонец Антон Нестеренко уже побеждал на соревнованиях Kildin Ultra Grand Escape, Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest, в ночном марафоне Crazy Owl 50 Zavidovo, фестивале «Золото Сенежа» и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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