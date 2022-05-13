Житель Петербурга отправился на самокате во Владивосток и посетил Ногинск

Путешественник из Петербурга устроил себе испытание на 12 тысяч километров. Он решил доехать на самокате до Владивостока. Преодолев 800 километров пути, Денис Бритвин остановился в Ногинске.

Путешественник провел в дороге уже 18 дней. По словам Бритвина, идея доехать на самокате из Петербурга во Владивосток пришла ему спонтанно.

«Просто взял, купил и поехал. <…> У меня с собой спальник самый легкий, палатка однослойная вообще самая легкая. <…> Весь груз идет на руль — семь килограммов, а за спиной примерно три килограмма», — рассказал молодой человек.

Он отметил, что в пути бывает множество сложностей. Иногда двухколесный транспорт нервирует собак, а бывает, что и сами самокаты ломаются.

«Выезжал я на детском самокате, который через 40 километров уже сломался, а сейчас я на надувных колесах уже, получается», — сказал Бритвин.

Источник фото: телеканал «360»

При этом путешественнику везет на хороших людей. Одни составляют компанию, другие — предлагают еду и ночлег. Житель Балашихи Антон Егоров узнал о молодом человеке в соцсетях. Он специально догонял его на велосипеде, просто чтобы показать дорогу потерявшемуся путнику и пообедать вместе.

«Я решил почему с таким товарищем не познакомится. Тем более он проезжает через родной город. Можно ему и город показать, и дорогу рассказать», — отметил Егоров.

Этот путь стал не первым экстремальным путешествием Бритвина. В 2020 году он проехал на велосипеде шесть тысяч километров из Петербурга в Крым. Но сейчас путь оказался в разы сложнее. По расчетам молодого человека, дорога должна занять минимум полгода.