Подмосковье 14 августа 2023, 09:00 Житель Павловского Посада привез собаку из зоны СВО домой Фото: unsplash.com

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Житель Павловского Посада приехал в отпуск. Его встретила собака, которую зимой он отправил из зоны боевых действий домой.

Питомца назвали Эфкой — в честь гранаты. Видео с отправкой щенка прилетело к семье военнослужащего раньше собаки.

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«Была собакой командира 96-й роты. Хорошего паренька, царствие ему небесное. Он погиб, а нам ее стало жалко, вот и отправили домой. А ему ребята из его роты подарили, назвали Эфкой», — рассказал участник СВО.

Со смехом боец вспоминал, как на пункте дислокации щенок растаскивал чужие вещи, справлял нужду в спальники. Солдаты ругались, но животное любили, поэтому и отправили в тыл, чтобы с ним ничего не случилось.

«Было невозможно, она кусалась. Мы завернули ее в плед, помыли, замотали, приголубили», — заявил мужчина.

Сейчас собака стала одним из самых важных членов семьи.

«У нас хотя и есть собаки, лишней не надо, но эта самая родная. Весточка от папы. Она спит с нами на подушке, у нее свои привилегии перед всеми остальными животными», — рассказала супруга Людмила.

Помимо питомца, житель Павловского Посада привез медаль за проявленную доблесть. Его отпуск закончится через несколько дней.

«Я думаю, что это все скоро закончится, во всяком случае надеемся победить. Поставить точку в этом вопросе и жить. И жить уже мирно. Вот с Эфкой гулять, играть с Алиской, с семьей», — заявил боец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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