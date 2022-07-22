Житель Павловского Посада получил возможность сыграть с легендами футбола в Люберцах

Впервые в рамках проекта «Выходи во двор» в составе команды «Легенды футбола» сыграет обычный житель Подмосковья. Это почетное право было разыграно Министерством физической культуры и спорта Московской области.

Возможность стать частью команды легенд была разыграна в рамках проекта «Беговая лига Подмосковья», чтобы поощрить активных участников. Обладателем заветного места в сборной стал Михаил Ровковский, однако сам он не сможет принять участие в матче и свой победный билет передал другу — Александру Романову.

Молодой человек живет в Павловском Посаде и увлекается бегом. Недавно он участвовал в акции «Сергиевым путем», где одолел дистанцию десять километров, а в августе планирует покорить полумарафон в Пушкино. Футболом Александр тоже занимается, поэтому подарок друга стал для него приятной неожиданностью. Теперь он сыграет в одной команде со звездами футбола Дмитрием Аленичевым, Андреем Тихоновым, Егором Титовым, Александром Ширко, Евгением Алдониным и Александром Филимоновым. Их совместный матч пройдет 23 июля на стадионе инженерно-технологического лицея на улице Камова в Люберцах. Этот спортивный объект первым в Подмосковье поддержал акцию «Открытый школьный стадион» и стал доступным для всех жителей Люберец.

Источник фото: телеканал «360»

«От игры жду прежде всего классных эмоций и атмосферы праздника! Когда еще удастся поиграть с легендами российского футбола, за которыми я наблюдал до этого лишь по телевизору. Переживаю, конечно, поэтому активно готовлюсь к игре, чтобы не подвести команду», — поделился впечатлениями Александр Романов.

На память о турнире ему останется форма звездного футболиста. Ну и, конечно, незабываемые впечатления от причастности к уникальному событию. Поддерживать своего героя с трибун будут жена и двухлетняя дочь.

Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор» нацелен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди жителей региона. С начала лета в разных округах Подмосковья проходят футбольные матчи, где знаменитые футболисты играют с простыми дворовыми командами.