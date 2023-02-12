Подмосковье 12 февраля 2023, 21:02 Житель Орехово-Зуева занялся восстановлением исторических автомобилей

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В августе 2020 года житель Орехово-Зуева поехал в Муром и купил ГАЗ-67Б времен Великой Отечественной Войны. Николай Щукин смог восстановить старинный автомобиль. С тех пор мужчина занимается реставрацией машин и приобщает к этому подростков.

«В основном, я ночами все это делаю. Перезагружаюсь, сижу, думаю. Очень удобно, никто не отвлекает», — рассказал местный житель.

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По словам местного жителя, поначалу супруга не одобряла новое увлечение мужа.

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«Потом как в фильме „Любовь и голуби“ — „ну хоть не пьет“. Там Вася голубями занимался, а я вот такими вещами», — пошутил Николай Щукин.

К его хобби присоединилась вся семья. Щукину нравится выезжать на отреставрированных автомобилях в город во время праздников и ловить улыбки прохожих.

Мужчина восстанавливает машины по архивным чертежам. Многие из них покупают для съемок фильмов, а другие приобретают ценители исторических машин.

Недавно мужчина начал учить ремеслу подростков. Теперь Николай Щукин преподает в молодежном центре.

«Мне хочется, чтобы подростки, которые со мной общаются, часть моего мировоззрения приняли на себя, возможно целиком», — подытожил житель Орехово-Зуева.

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