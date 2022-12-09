Подмосковье 09 декабря 2022, 12:02 Житель микрорайона Новая Трехгорка в Одинцове залил каток для соседей

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Среди живописных берез в Трехгорке в городском округе Одинцово появился каток. Его залил местный житель Николай Николаевич, которого соседи зовут просто дядя Коля.

Мужчина впервые залил лед для своего внука еще семь лет назад. Идея так понравилась местной ребятне, что теперь фирменный каток от дяди Коли ждут всем двором.

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«Благодаря дяде Коле и его энтузиазму сын встал на коньки. Уже третий год катается», — рассказала местная жительница Лилиана Мышкина.

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За сезон на катке мужчина выливает 1600 пятилитровых баклажек с водой — около восьми кубов. Содержать каток дяде Коле помогают местные жители — метут снег, убирают налетевшие листья, несут воду.

«Каждый день его надо чистить, подметать, потом заливать по возможности. Сейчас все бугорки уберем, будем уже более ровно заливать, более широким захватом, чтобы ровно получилось», — рассказал дядя Коля.

Этой зимой в городском округе Одинцово откроется более 50 ледовых площадок. Также подготовят лыжные трассы и тюбинговые горки для активного отдыха.

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