Подмосковье 30 марта 2023, 09:10 Житель Одинцова реализовал свою мечту и стал титулованным следж-хоккеистом после потери ног

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Житель Одинцова Вадим Селюкин реализовал свою мечту и стал титулованным следж-хоккеистом после того, как подорвался на мине и лишился обеих ног. Сейчас он — заслуженный мастер спорта России, призер чемпионатов Европы и мира, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года.

Вадим Селюкин участвовал в нескольких военных кампаниях. За проявленный героизм был дважды награжден орденом Мужества, но лишился ног из-за подрыва на мине в 2002 году. После этого мужчина серьезно увлекся спортом.

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«Когда следж-хоккей образовался, то спорт уже вошел плотно в жизнь, я все свои дела забросил. Как раз отучился уже, в 2009-м получил диплом. Все дела закончил и только спортом занимался», — рассказал Вадим Селюкин.

Следж-хоккей появился в России относительно недавно, первый чемпионат страны прошел в 2009 году. Всего за пару лет наша команда смогла стать одной из сильнейших в мире. Вадим признается, что быть первопроходцами в этом спорте непросто. Хоккеисты готовились к матчам самостоятельно, нарабатывая необходимые навыки на льду.

Сейчас Вадим тренирует молодое поколение хоккеистов. Мужчина продолжает заниматься спортом, участвует в товарищеских матчах. Пять лет назад он стал первым вице-президентом Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Несмотря на все трудности, главными в жизни Вадима остаются упорный труд и вера в мечту.

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