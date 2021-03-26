Житель Одинцова рассказал, как заметил львицу на соседнем участке. Она скалилась на пса

Кирилл из села Козино в подмосковном Одинцове, живущий по соседству с хозяйкой львицы, которая сбежала в пятницу утром, рассказал, что перепугался за ребенка, когда увидел хищника на соседнем участке. Мужчина рассказал «360», что львица скалилась на его собаку.

«Я увидел, как моя собака бегает напряжена, а я не знаю, кого она увидела», — сообщил сосед.

Мужчина сначала не понял, на кого лает собака, и подумал, что, возможно, мимо дома ходит кто-то посторонний.

«Я поднимаю глаза, а она (львица — прим. ред.) вот сидит и скалится на собаку. Я испугался, у меня ни ружья, ничего нет. Я жене кричу — ребенок дома. Я ее (собаку — прим. ред.) за шиворот еле оттащил, потому что она не хотела убить. Вдоль забора она бегает и охраняет участок», — сказал он.

Кирилл рассказал, что ему известно о том, что соседи вызывали полицию. Он также заявил, что к видео в Сети не имеет отношения.

«Мы не хотели предавать огласке, но так получилось», — сказал он.

Жители поселка, недовольные соседством с таким зооуголком, собираются писать коллективную жалобу на хозяйку львицы. Но Кирилл сообщил, что он не является инициатором и ему это не нужно.

«Здесь очень много влиятельных людей живет, я не знаю, какие у них возможности, мысли. У меня просто нет юридического образования», — сообщил он.

Ранее было показано видео с львицей, сидящей на крыше строения. Ролик был снят из окна соседнего дома. Хозяйка животного сообщила «360», что повода для беспокойства нет, и рассказала, что соседи таким образом решили ей отомстить, потому что она паркует на их месте машину.