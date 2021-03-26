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    26 марта 2021, 16:05

    Житель Одинцова рассказал, как заметил львицу на соседнем участке. Она скалилась на пса

    Александр Блинов, Мария Бокарева

    Кирилл из села Козино в подмосковном Одинцове, живущий по соседству с хозяйкой львицы, которая сбежала в пятницу утром, рассказал, что перепугался за ребенка, когда увидел хищника на соседнем участке. Мужчина рассказал «360», что львица скалилась на его собаку.

    Житель Одинцова рассказал, как заметил львицу на соседнем участке. Она скалилась на пса

    «Я увидел, как моя собака бегает напряжена, а я не знаю, кого она увидела», — сообщил сосед.

    Мужчина сначала не понял, на кого лает собака, и подумал, что, возможно, мимо дома ходит кто-то посторонний.

    «Я поднимаю глаза, а она (львица — прим. ред.) вот сидит и скалится на собаку. Я испугался, у меня ни ружья, ничего нет. Я жене кричу — ребенок дома. Я ее (собаку — прим. ред.) за шиворот еле оттащил, потому что она не хотела убить. Вдоль забора она бегает и охраняет участок», — сказал он.

    Кирилл рассказал, что ему известно о том, что соседи вызывали полицию. Он также заявил, что к видео в Сети не имеет отношения.

    «Мы не хотели предавать огласке, но так получилось», — сказал он.

    Жители поселка, недовольные соседством с таким зооуголком, собираются писать коллективную жалобу на хозяйку львицы. Но Кирилл сообщил, что он не является инициатором и ему это не нужно.

    «Здесь очень много влиятельных людей живет, я не знаю, какие у них возможности, мысли. У меня просто нет юридического образования», — сообщил он.

    Ранее было показано видео с львицей, сидящей на крыше строения. Ролик был снят из окна соседнего дома. Хозяйка животного сообщила «360», что повода для беспокойства нет, и рассказала, что соседи таким образом решили ей отомстить, потому что она паркует на их месте машину.