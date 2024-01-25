Подмосковье 25 января 2024, 16:58 Житель Ногинска слепил из снега 14-метрового дракона в парке «Волхонка» Фото Владимира Круглова

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Молодой парень из Ногинска слепил из снега 14-метрового дракона в парке «Волхонка». Работал он в 30-градусный мороз. Всего на создание снежной фигуры ушло 94 часа.

Владимир Круглов начал лепить дракона 21 декабря, а закончил 8 января. В эти числа в Богородском округе были сильные морозы, но это его не остановило: парень хотел слепить дракона до конца новогодних праздников.

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«Бросить можно было, можно было отложить, как мне предлагали. На Рождество ожидалось потепление до плюса. Но ждать я его не стал, иначе я бы его и не закончил, потому что потепления так и не случилось», — рассказал Владимир Круглов.

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Владимир назвал снежную скульптуру Драко Бонитатис эт Гауди. Дракон расположен в отдаленном от людных мест уголке парка, чтобы никто его не сломал.

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