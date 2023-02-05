Подмосковье 05 февраля 2023, 20:34 Житель Можайска запустил производство полезных десертов из конопли

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Изготовление полезных десертов из конопли наладил житель Можайска Игорь Скрябин. На вопросы, есть ли дурманящий эффект у продукции, производитель однозначно отвечает — нет. Гендиректор АО «Город мастеров» рассказал, что в сферу растениеводства пришел два года назад, имея за плечами 15-летний опыт руководства совхозом «Можайский».

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«Я горжусь тем, что мы сумели возродить предприятие, смогли сохранить бренд, который до сих пор любим жителями нашей страны», — рассказал Игорь о руководстве совхозом.

Несколько лет назад Игоря Скрябина друзья пригласили в сферу растениеводства, было открыто производство конопляной продукции. Благодаря сотрудничеству с рядом научных учреждений разрабатывают рецептуры новых белковых продуктов на основе семян конопли. Сами семена можно употреблять в сыром или жареном виде, отметил бизнесмен.

«Наша деятельность направлена на то, чтобы развенчать миф и вернуть конопле законное право на выращивание и на доступность для людей. Вспомним даже фонтан на ВДНХ „Дружба народов“ — там представлены три русские культуры: пшеница, кукуруза и конопля», — сказал Игорь Скрябин.

Высокотехнологичное производство конопляной продукции расположено в Москве. Сейчас предприятие готовится к расширению, будут созданы новые цеха — уже на территории Подмосковья. Как рассказал Игорь, там будут производить всю линейку по переработке семян и производства масла, конопляной муки, пасты и десертов, в том числе конопляного молока.

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