Сильный и независимый. Мужчина с 20 котами замучил жителей дома в Истре, но решение нашлось

Жилец многоквартирного дома в Истре завел сразу 20 пушистых питомцев. Но теперь соседи жалуются в полицию и местную администрацию на неприятный запах, который витает по всему подъезду. Оказывается, мужчина не может должным образом содержать животных. Выход есть: котятам срочно ищут новых хозяев.

Во всем подъезде этого дома стоит запах кошачьей мочи. Люди объясняют: виновник зловония — один из жильцов. Любитель животных завел у себя в квартире больше 20 кошек.

«И собрания проводили, и его вызывали, и говорили по душам. Сам он говорит, что ему ничем не пахнет», — отметил старший по подъезду Александр Вишняков.

Источник фото: телеканал «360»

От безысходности всем подъездом пожаловались в местную администрацию. Но разговаривать с представителями органов власти мужчина отказался, назвав все обвинения в свой адрес ложью и провокацией. Уговоры соседей не устраивать из квартиры зоопарк и не допускать антисанитарии на мужчину не действуют. Ведь пахнет, по его мнению, совсем из другой квартиры.

«Пусть Галя не жарит селедку по ночам. Галь, я поднимаюсь на твой этаж и чувствую, что у тебя там это сгорело, это сгорело, это сгорело», — обратился к соседке владелец животных.

Поведение мужчины и нелепые отговорки вполне понятны. Выбросить питомцев он не может, но и содержать в должных условиях животных не получается.

Источник фото: телеканал «360»

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Оштрафовать и заставить соседа устранить все нарушения добровольно нельзя. Общественный порядок он не нарушает: не дебоширит и не шумит. А кошек держит на своей частной территории. Юристы убеждены — методы воздействия есть — исковое заявление в суд и даже выселение.

«Через суд нужно требовать устранения нарушения прав соседей, устранения нарушения санитарно-эпидемиологических норм. С такими требованиями надо обращаться в суд. Такая положительная судебная практика есть. Выселение возможно только после того, как был принят ряд мер, в том числе и судебные», — пояснила юрист Оксана Комарова.

Но судиться с соседом, а тем более выселять его люди не хотят. Ведь тогда и он, и все хвостатые останутся на улице. Поэтому решение нашли коллегиально — уговорить соседа отдать хотя бы часть питомцев и пристроить их в хорошие руки. И тогда жить станет легче не только жителям этого дома, но и животным. Ведь в однокомнатной квартирке да еще и в антисанитарных условиях кошки существовать не могут.

Сейчас питомцам ищут новых хозяев. Если вы хотите помочь и обзавестись пушистым другом, звоните по телефону 8-916-441-04-09. Жители ждут, что неравнодушные люди все-таки найдутся.