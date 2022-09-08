Житель Луховиц вырастил тыкву весом 900 килограммов | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 10:16 Поделиться Telegram

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Viber Житель Луховиц вырастил тыкву весом 900 килограммов

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Огородник-любитель Андрей Гусев из Луховиц вырастил огромную тыкву, которая тянет на рекорд. По предварительным подсчетам, плод весит 900 килограммов.

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Габариты овоща и правда поражают — в окружности тыква достигает почти пяти метров! На сегодняшний день это самая большая тыква, выращенная в Подмосковье, а может, и во всей России или даже в Европе. Вес размер овоща уточнят и зафиксируют 8 сентября, в 12:00, — тыкву срежут и взвесят.

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Впереди у луховицкой царь-тыквы — конкурс в Ульяновске, где она поборется за звание самой большой тыквы России. Впрочем, ее уже называют фаворитом состязания, тем более что победитель прошлого года весил 69 килограммов. К слову, вырастил его также Андрей Гусев.

Десять самых крупных экземпляров после конкурса отправятся в Москву. Их можно будет увидеть на выставке в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Там тыквы разрежут, а мякоть раздадут.

Подмосковье на сегодняшний день полностью обеспечивает себя овощами и фруктами. В регионе успешно работают 10 агрокомплексов, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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