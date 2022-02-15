Житель Лобни сделал предложение своей девушке в автобусе — видео

Молодой человек сделал предложение своей девушке в одном из лобненских автобусов. Такое необычное место он выбрал совсем не случайно.

Видео с предложением руки и сердца опубликовал Telegram-канал «Дороги и транспорт МО». Молодой человек решил сделать предложение именно в автобусе, так как познакомился со своей девушкой в общественном транспорте по дороге на работу. Встреча состоялась два года назад.

«Я хочу сказать одни из самых главных слов в своей жизни. Я хочу позвать тебя замуж — выходи за меня», — сказал парень, после чего встал на одно колено в украшенном салоне автобуса.

Девушка согласилась выйти замуж за своего возлюбленного. Пассажиры встретили положительный ответ аплодисментами и радостными криками.