Подмосковье 22 апреля 2023, 14:01 Житель Кубинки отправился в одиночный велопробег от Звенигорода до Севастополя Велопробег, 2021 год. / Из архива Юрия Матвиенко

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Житель Кубинки в Одинцове Юрий Матвиенко начал свой очередной велопробег, посвященный Дню Победы. В этом году энтузиаст проследует из Звенигорода в город воинской славы — Севастополь. Ему предстоит преодолеть маршрут длиной в две тысячи двести километров.

«Город-герой Керчь и город-герой Севастополь — это два города-героя, где я еще не был. В остальных городах я был. Это Брестская крепость, Тула, Смоленск, Волгоград, в 21-м году был Новороссийск, в 22-м был Мурманск», — сообщил путешественник.

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В течении года мужчина поддерживает физическую форму и подготавливает велосипед и снаряжение для новых путешествий. Матвиенко рассказал, что берет с собой в пяти сумках.

«Здесь вещи, чтобы быть полностью автономным, в любой ситуации. Вот это смесь круп и хлопьев для завтрака. Я кушаю два раза в день. Перед сном это крупа и мясо, рыба. Вот здесь набор инструментов: насос, камеры, заплатки, ключи. Чтобы провести мелкий ремонт», — пояснил житель Кубинки.

В такие одиночные велопутешествия по мемориалам славы Юрий Матвиенко ездит с 2017 года. Пожелать удачи и легкой дороги пришли местные жители, коллеги с работы и велосипедисты из клуба любителей-путешественников.

«Такие люди, как Юра, нас просто вдохновляют на эти подвиги. Мы сами берем с таких ребят пример», — заявил руководитель клуба любителей путешествий в Звенигороде Сергей Белугин.

По расчетам спортсмена, в Севастополь он прибудет 8 мая. Мужчина планирует отпраздновать День Победы на Крымском побережье.

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