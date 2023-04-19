Подмосковье 19 апреля 2023, 15:37 Житель Красногорска пожаловался в подмосковный ГУСТ на незаконный сброс сточных вод ГУСТ

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Житель Красногорска пожаловался на незаконный сброс сточных вод в его округе. Мужчина обратился к заместителю руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Александру Боровкову во время личного приема.

По словам заявителя, в деревне Тимошкино на одной из частных территорий находится очистное сооружение. Его сточные воды вытекают на соседние участки.

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«Мы намерены разобраться в данной ситуации и привлечь к урегулированию вопроса Министерство экологии и природопользования Московской области, а также администрацию Красногорска», — заявил замруководителя ГУСТ Никита Анашкин.

В ближайшее сотрудники ГУСТ и Минэкологии обследуют место и примут меры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более 240 общественных мест Подмосковья попали на всероссийское голосование по благоустройству в этом году. Теперь местным жителям следует выбрать из них 56 объектов.

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