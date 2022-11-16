Подмосковье 16 ноября 2022, 13:49 Житель Коломны первым в Подмосковье получил карточку экскурсовода по новым правилам

Читать 360tv в

Торжественное вручение первой нагрудной карточки экскурсовода состоялось в Министерстве культуры и туризма Московской области. Первым в регионе аттестацию по новым правилам прошел специалист, который знакомит путешественников с достопримечательностями Коломны.

Все экскурсоводы и гиды Подмосковья должны пройти аттестацию по новым правилам. Без этого они больше не смогут работать с туристами, начиная с 1 июля 2023 года.

Реклама

Соискатель должен доказать аттестационной комиссии свой уровень знаний в нужной области, подтвердить квалификацию и опыт работы. После предоставления пакета документов экскурсоводы и гиды должны будут пройти тест из 30 вопросов, в котором нужно будет дать как минимум 23 правильных ответа. Если эта часть пройдена, останется презентовать свою экскурсию в аудитории, чтобы продемонстрировать уровень владения материалом.

Реклама

Список необходимых документов и другая актуальная информация, связанная с аттестацией, размещена на официальном сайте Министерства культуры и туризма Московской области.

В Подмосковье начался прием заявок на ежегодный профильный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». Принять участие в нем можно будет сразу по десяти номинациям.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.