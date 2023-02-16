16 февраля 2023, 18:13
Житель из Пушкино отвез в зону СВО 50 тонн гуманитарной помощи с сентября
Житель поселка Правда Пушкинского округа Баха Хасанов занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи для бойцов СВО. Так, с сентября он самостоятельно отвез 50 тонн посылок.
За полгода в зону СВО доставили три машины для бойцов: 450 пар обуви, тонну бутилированной воды, 1,5 тысячи тоны блиндажной пленки, 100 раций и многое другое. Отправляют и адресные посылки от родственников из Пушкинского округа — их передают лично из рук в руки.
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«Своих не бросаем. Везде ждут нас наши — пушкинские, ивантеевские, красноармейские. Не подводим земляков. Знаем, как нужна наша помощь», — сказал Баха Хасанов.
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Новая поездка ожидается в ближайшее время.
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Благотворительность
Пушкино
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