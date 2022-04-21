Житель Истры стал призером первенства России по кикбоксингу

Андрей Гросул из Истры стал вторым на первенстве России по кикбоксингу.

Спортсмен рассказал о том, что на ринг всегда выходит только побеждать и этот настрой очень ему помогает. Пример во всем Андрей берет со своего тренера Эльмира Алиева — чемпиона мира по кикбоксингу. Под его руководством спортсмен тренируется уже девять лет.

Серьезная подготовка происходит перед любыми соревнованиями. Подготовка идет месяцами. Андрей тренируется шесть раз в неделю, а перед серьезными соревнованиями — по два раза в день. Благодаря этому на первенстве России Андрей выиграл у победителя первенства Европы.

«Если оппонент у нас серьезный, имеет какие-то титулы достижения, в интернете находим бои, изучаем, смотрим, готовимся к этому. Также психологическая поддержка немаловажна перед выходом», — рассказал о своем подходе к подготовке тренер Андрея Эльмир Алиев.

После первенства Андрея отобрали в основной состав сборной России. В ближайшее время его ждут турниры мирового уровня.