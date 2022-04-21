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    21 апреля 2022, 18:53

    Житель Истры стал призером первенства России по кикбоксингу

    Анастасия Борискова

    Андрей Гросул из Истры стал вторым на первенстве России по кикбоксингу.

    Житель Истры стал призером первенства России по кикбоксингу

    Спортсмен рассказал о том, что на ринг всегда выходит только побеждать и этот настрой очень ему помогает. Пример во всем Андрей берет со своего тренера Эльмира Алиева — чемпиона мира по кикбоксингу. Под его руководством спортсмен тренируется уже девять лет.

    Серьезная подготовка происходит перед любыми соревнованиями. Подготовка идет месяцами. Андрей тренируется шесть раз в неделю, а перед серьезными соревнованиями — по два раза в день. Благодаря этому на первенстве России Андрей выиграл у победителя первенства Европы.

    «Если оппонент у нас серьезный, имеет какие-то титулы достижения, в интернете находим бои, изучаем, смотрим, готовимся к этому. Также психологическая поддержка немаловажна перед выходом», — рассказал о своем подходе к подготовке тренер Андрея Эльмир Алиев.

    После первенства Андрея отобрали в основной состав сборной России. В ближайшее время его ждут турниры мирового уровня.