Житель Истры смог предотвратить взрыв в жилом доме. Следить за газом действительно важно

Адвокат из Истры смог предотвратить взрыв в жилом доме, вовремя почувствовав запах газа и вызвав спасателей. Как рассказал «360» сам Николай Алешин, он чудом проснулся в ту ночь и прекрасно понял, что могло произойти.

Дом, в котором распространился газ, достаточно старый. Именно это отчасти и помогло избежать взрыва: запахи там распространяются очень легко. Жители говорят, что могут угадать блюда, которые готовят соседи на других этажах.

Николай Алешин проснулся ночью и зашел в туалет. Там он отчетливо ощутил, что сильно пахнет газом. Мужчина не стал медлить, а сразу же вызвал спасателей. Прибыв на место, они сделали замеры и обнаружили сильную загазованность.

Оказалось, что источником утечки стала квартира на втором этаже. Ее владелец недавно умер, а родственники только что прилетели из Америки и пока остались в гостинице. Полицейские оперативно разыскали близких. Дверь вскрыли и стало понятно, что хозяин не следил за газовым оборудованием.

Спасатели еще раз предупреждают, что даже если запах газа в доме совсем не сильный, нужно оперативно позвонить по номерам 112 или 104. Это может спасти много жизней. Кроме того, нужно обязательно регулярно проверять газовое оборудование.