Житель Истры открыл сбор гуманитарной помощи для мобилизованных | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 17:46 Поделиться Telegram

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Viber Житель Истры открыл сбор гуманитарной помощи для мобилизованных

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Житель Истры Андрей Карягин организовал сбор гуманитарной помощи для мобилизованных жителей региона. Идея появилась, когда его коллеге пришла повестка. К нему присоединились и другие жители округа.

Добровольцы собрали для бойцов все самое необходимое: медикаменты, сухпайки, одежду.

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«Мы ему вещи собрали, администрация помогла с рюкзаком укомплектованным. Сигареты как внутренняя военная валюта, довольно надежная. Ну и чтобы ребятам хоть чуть-чуть было послаще, мы им всем конфет положили», — поделился мужчина.

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После сбора помощи для коллеги, Андрей решил помочь и другим солдатам. Так появился пункт сбора прямо в офисе. Инициативу поддержали и другие добровольцы. Теперь они ежедневно дежурят в пункте, принимают и расфасовывают вещи.

Каждую принесенную вещь волонтеры заносят в блокнот — отмечают, кто сколько принес. После этого их раскладывают по коробкам. Участие принимают и юные жители Истры. Так, сын Андрея написал письмо на передовую с пожеланиями победы.

Помочь бойцам может любой желающий. Пункт работает каждый день с 08:00 до 21:00. Подробнее о его работе можно узнать в группе «ВКонтакте» «гуманитарка: Истра».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал обо всех мерах поддержки, которые будут действовать для мобилизованных жителей и их семей. Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с призывниками, которые сейчас проходят военную подготовку.

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