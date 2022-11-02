Житель Химок стал призером фестиваля хореографии в Санкт-Петербурге | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 15:36 Житель Химок стал призером фестиваля хореографии в Санкт-Петербурге

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Даниил Юшков из городского округа Химки принял участие в межрегиональном фестивале «Юный хореограф» и занял призовое место. Он выступил в старшей возрастной группе с номером «В системе чувств».

Выступление Даниила, которое прошло в номинации «Современная хореография», высоко оценило жюри конкурса. Как отмечают специалисты, это единственный детский фестиваль, где смотрят не столько на исполнительскую технику, сколько на хореографическую идею.

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Конкурс проходил в Санкт-Петербурге. Больше 300 участников из разных городов страны соревновались в искусстве танцевать. В финал прошли только 66 номеров.

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Помимо конкурсной части, в программе фестиваля состоялись мастер-классы, экскурсии и творческая встреча с Борисом Эйфманом — президентом Академии танца.