Житель Фрязина проехал на мотоколяске от Москвы до Бреста

Водитель пожарной части Мособлпожспаса во Фрязино Владимир Кулаков совершил пробег в честь героев Великой Отечественной войны. Он собрал «Боевую инвалидку» из двух мотоколясок и проехал путь от Москвы до Бреста.

Свою «Боевую инвалидку» Кулаков собрал из двух мотоколясок, которые ошкурил, покрасил и обклеил отличительными победными знаками. На прицепе мужчина написал: «Помни! Мир спас советский солдат».

Житель Подмосковья проехал на машине путь от Москвы до Бреста. Он преодолел расстояние почти три тысячи километров. При этом его нередко подрезали и останавливали, чтобы сфотографироваться и пожать руку.

«Из 12 дней, которые я был в дороге сутки можно выкинуть. Просто подрезают, останавливают, руками машут, семьями выходят фотографироваться», — рассказал водитель пожарной части Мособлпожспаса во Фрязино Владимир Кулаков.

Если бы не ограничительные меры, то Кулаков на «Боевой инвалидке» добрался бы и до стен Рейхстага. Для него этот пробег стал не просто приключением, а данью памяти и уважения ветерану Петру Семенову. В честь летчика мужчина изобразил его на машине.

«В честь ветерана нашего Петра Ивановича Семенова, в деревне который был. Он был военным лётчиком, и вот я такую картину сделал», — поделился Кулаков.

Ветеран не смог дойти до Берлина и вернулся домой инвалидом. Он стал учить 10-летнего соседского мальчика ездить на мотоколяске, выданной государством.

«Он сажал меня на коленки, и это ж все управление руками, это все на руках. А потом, когда я уже смог на подушке ездить, я уже ездил. То есть он разрешал», — отметил мужчина.

Сейчас Кулаков работает водителем пожарной машины. По выходным он катает детей в прицепе «Боевой» на площади победы во Фрязино.