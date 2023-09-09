Подмосковье 09 сентября 2023, 11:42 Житель Егорьевска принес на голосование черепаху Педагог из Егорьевска проголосовал на выборах в Подмосковье с черепахой

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В Егорьевске местный житель Дмитрий Кукушкин решил взять с собой на голосование черепаху. Экзотическое животное по кличке Манюня мужчина принес на избирательный участок № 505.

Вместе с черепахой Кукушкин пришел сделать выбор в первый день голосования — под вечер 8 сентября.

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«Я пришел на эти выборы с черепахой, потому что она символ долголетия. А это значит, что она проживет намного дольше моей собственной жизни и заметит тот выбор, который я сделал», — объяснил мужчина свой поступок.

Житель Егорьевска подчеркнул, что выбор людей зависит от них самих, а его последствия окажут влияние не только на жизнь конкретного человека, но и будущее в целом.

«Я хочу, чтобы люди знали, что их выбор важен и именно выбор каждого человека повлияет на их будущее», — сказал он.

Участковая комиссия и присутствующие наблюдали за двухлетней Манюней и ее хозяином с интересом.

Сам Дмитрий Кукушкин — педагог-организатор в Егорьевском авиационном техническом колледже имени Чкалова. В это учебное заведение ежегодно выстраивается очередь из абитуриентов со всей страны.

Муниципальные и губернаторские выборы в Московской области проводят с 8 по 10 сентября. В регионе применили формат дистанционного электронного голосования для удобства избирателей. Сделать свой выбор можно и очно.