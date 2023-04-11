Подмосковье 11 апреля 2023, 15:38 Житель Дубны создал инструмент для оптимизации производства самолетных двигателей

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Житель Дубны Кирилл Волков создал инструмент, который позволит в восемь раз сократить время обработки одной из важных деталей самолетного двигателя. Новая технология повысит качество и износостойкость деталей.

Изобретение инженера из Дубны не имеет аналогов. Пока инструмент находится на доработке, после которой он сможет обрабатывать детали любых размеров.

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«Я разработал инструмент для электроэрозионной обработки, в котором используется не одна режущая поверхность, а восемь. В результате мне удалось в восемь раз сократить время обработки одной из важных деталей двигателя и повысить точность ее изготовления», — рассказал Кирилл Волков.

Кирилл учится на втором курсе магистратуры Московского авиационного института, где изучает авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки.

Он работает инженером третьей категории в опытно-конструкторском бюро имени Микояна. Там он занимается научными исследованиями и проводит испытания кислородного оборудования в отделе средств спасения и систем жизнеобеспечения. В будущем Кирилл планирует доработать конструкцию своего изобретения, чтобы его можно было использовать в промышленности.

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