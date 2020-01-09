Музей в квартире. Житель Дубны собрал коллекцию предметов XIX века

Житель Дубны собрал у себя дома экспозицию предметов крестьянского быта. Все экспонаты относятся к XIX веку.

Владимир Копылов сотрудник городского хозяйства. Но после работы он превращается в сотрудника музея, причем своего собственного, домашнего. У мужчины большая коллекция предметов крестьянского быта XIX — начала XX веков. С помощью этих экспонатов можно легко представить, чем занимались наши прапрабабушки в зимние вечера.

Источник фото: телеканал «360»

Основа коллекции Владимира Копылова — вещи из семейного дома из-под Дмитрова. Самые старые из них датированы 1821 годом. Прадед Владимира был плотником, дед — сапожником. Почти все вещи, представленные в домашнем музее, сделаны их руками.

«Каждый предмет руками сделан. Трудолюбивые были люди. Что женщины — вязать, вышивать, что мужчины — плотники, кузнецы. Делали шикарные вещи, вот простой предмет, а все руками кузнеца сделано», — сказал Владимир Копылов.

Для коллекционера все эти вещи не просто экспонаты, а живая история его семьи. Владимир рассказал, что его прадед был находчивым, с инженерным складом ума. Например, он придумал, как защитить сундук от любопытных детей — разработал хитрую систему защиты.

Часть экспонатов Владимир решил передать в музей Дубны. Это станет настоящим новогодним подарком.