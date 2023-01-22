Подмосковье 22 января 2023, 18:47 Житель Домодедова отправился в зону СВО добровольцем, не дождавшись повестки

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Житель Домодедова Александр К. с начала специальной военной операции ждал повестку из военкомата, но она так и не пришла. Поэтому мужчина принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. Об этом рассказали в пресс-службе городского округа.

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«Он никогда ничего такого не боялся, служил срочную службу и, если честно, ждал повестки, но она ему не пришла. Он удивлялся, не понимал, по какой причине. Вроде молодой, здоровый», — поделилась жена Александра Наталья.

Несколько месяцев Александр не находил себе места, но однажды пришел домой с повесткой. Мужа отправили сначала на обучение в Красногорск, а затем в Белгород.

«Сказал, что пошел добровольцем только перед отправкой в зону боев, спустя три месяца сказал. Решил меня не расстраивать, но сделать такой вот мужественный шаг. Потому что мы, женщины, можем и поплакать, и надавить на что-то, размягчить. Чтобы этого не было, он всего этого избежал», — рассказывает Наталья.

Наталья осталась дома с двумя детьми. Младшая Алиса ходит в садик, старший сын Андрей — школьник, помогает маме по дому.

«Я бы тоже поступил, как папа», — говорит Андрей.

Наталья признается — за 17 лет брака было всякое. Ругались, мирились, но после того, как муж отправился в зону СВО добровольцем, поняла, как сильно его любит.

«Он мне сказал, писал, что я — жизнь его, любовь его, что такую ему больше не найти. Ну и с моей стороны я вижу, что лучше его нет», — делится Наталья.

Жена добровольца рассказала, что получает все положенные выплаты, но от волонтерской помощи отказалась, потому что справляется сама. Сейчас она ждет мужа в отпуск.

Ранее губернатор Воробьев вручил добровольцу СВО из Подольска орден за героизм и спасение товарищей.

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