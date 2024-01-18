Подмосковье 18 января 2024, 16:11 Житель Долгопрудного предложил повысить зарплату сотрудникам теплосетей на встрече с администрацией Михаил Раскин

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Встреча представителей администрации с жителями прошла в Долгопрудном. Большинство заданных вопросов касалась единичных проблем с теплоснабжением и работе отдельных УК.

Житель Долгопрудного Георгий Малышев предложил повысить заработную плату сантехникам, сварщикам и прочим сотрудникам УК в доме № 7 по проспекту Ракетостроителей, который ранее пострадал из-за аварии на котельной.

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«Авария у нас произошла в ночь с 3 на 4 января. Дом остался без отопления совсем ненадолго. Это не так критично, как случилось этой зимой в Подольске или других городах Подмосковья. Но свои выводы я в ту ночь сделал. Чтобы сотрудники УК, отвечающие за котельную, лучше работали — им надо больше платить», — подчеркнул житель округа.

По его словам, сейчас их заработная плата составляет примерно 50 тысяч, а с такой сложной и ответственной работой они заслуживают минимум 100 тысяч рублей

Глава округа положительно отнесся к этой инициативе. Владислав Юдин знаком с ситуацией по зарплате у сотрудников УК в Долгопрудном и видит возможность ее повышения в перспективе.

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