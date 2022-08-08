Житель Дмитрова заплатит 5 миллионов рублей за незаконную добычу торфа

Житель Дмитрова организовал незаконную добычу торфа на двух сельскохозяйственных участках. Прокуратура пожала иск о возмещении ущерба суммой свыше пяти миллионов рублей. Суд посчитал вынес решение взыскать деньги с нарушителя.

Мужчина не только незаконно добывал торф, но и складировал его у реки Волгуши, в водоохранной зоне. После рассмотрения иска суд вынес решение взыскать с нарушителя только часть средств — 200 тысяч рублей. Минэкологии и прокуратура подали апелляцию, чтобы мужчина выплатил сумму целиком. Московский областной суд удовлетворил жалобу, и теперь житель округа заплатит более пяти миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что число жалоб на незаконные свалки в Подмосковье сократилось почти в два раза.