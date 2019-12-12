Житель Дмитрова опубликовал в Сети объявление с необычной новогодней вакансией

На одном из популярных сайтов появилось объявление о поиске стрессоустойчивого помощника. За две тысячи рублей от кандидата требуется самая малость: распутать километр гирлянд.

«В середине ноября я заказал гирлянды из Китая для перепродажи в Подмосковье. Поставщик оказался тем еще „китайцем“! Он небрежно раскидал товар по коробкам, поэтому все шнуры запутались в огромные клубки. У меня главное требование к исполнителю — стрессоустойчивость», — рассказал автор объявления Кирилл Тверов.

Предприниматель поделился, что в его семье из-за пришедшего товара едва не разыгралась драма, сообщил портал «Утро.ру». Супруга, с которой он пытался распутать провода гирлянд, не выдержала и, по его словам, едва не подала на развод.