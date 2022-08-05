Житель деревни Талаево в Солнечногорске остался без газа из-за неуплаты

Житель деревни Талаево в Солнечногорске на протяжении семи месяцев не платили за газ. Подачу топлива должникам приостановили. Теперь дом будет отапливаться только после оплаты задолженности.

Сотрудники «Мособлгаза» приходили к должникам с визитом и предупреждали о возможном отключении. Об этом рассказал мастер аварийно-диспетчерского участка. Мера не помогла, и компания прислала экскаватор — чтобы откопать и пережать трубу.

«Абонент неоднократно уведомлялся об этом, что у него нет договора, что у него присутствует задолженность за газоснабжение, но не предпринял никаких действий. Вследствие этого производим отключение», — сказал он.

Такие радикальные меры принимают, когда абоненты отказываются платить за газ дольше трех месяцев. У жителя деревни Талаево долг копился семь месяцев и достиг 23 тысяч рублей.

Каждый месяц около 50 жителей Солнечногорска лишаются топлива из-за неуплаты. Вернуть газ при этом можно — нужно всего лишь погасить долг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации программы социальной газификации. Ее планируют завершить в Подмосковье в этом году.