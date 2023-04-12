Подмосковье 12 апреля 2023, 11:57 Житель деревни Мамоново под Одинцовом за свой счет восстановит разрушенную по его вине дорогу

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Житель деревни Мамоново разрушил асфальтированную дорогу, незаконно проложив под ней канализацию. Администрация Одинцова взяла ситуацию под контроль, теперь виновника обяжут восстановить дорожное покрытие за свой счет.

Зимой житель деревни Мамоново решил провести в свой дом канализацию без разрешительных документов. Нанятые строители разрушили асфальтовое покрытие, проехать там на машине стало невозможно.

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Восстанавливать дорогу мужчина не торопился. Рабочие с техникой появились там только тогда, когда виновник узнал о грядущей проверке администрации и общественной палаты. Однако незаконные работы остановили.

«Земляные работы ведутся незаконно, потому что ни администрация Одинцовского городского округа, ни территориальное управление не давало разрешения на их проведение», — сказала председатель общественной палаты Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская.

Виновнику все же придется привести дорогу в порядок. Но на этот раз работы будут проводить со всеми необходимыми разрешениями.

«Тех лиц, которые проводили данные работы, будут привлекать к восстановлению дороги и благоустройству», — отметил начальник управления благоустройства администрации Одинцовского городского округа Андрей Журавлев.

Дорогу начнут восстанавливать в ближайшее время.

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