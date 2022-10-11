Житель Чехова пошел на смену фамилии, чтобы уйти от долгов | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Житель Чехова пошел на смену фамилии, чтобы уйти от долгов

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Жителю Чехова грозит уголовная ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности по векселю. Должник сменил фамилию сразу после вынесения судебного решения, однако это его не спасло. Мужчина обязан выплатить вексельный долг, а также проценты, пени и возврат госпошлины, что составляет в общей сложности 16,5 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Московской области, во исполнение судебного решения приставы Чеховского отделения ФССП возбудили исполнительное производство в отношении должника.

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Позднее было установлено, что мужчина уже после возбуждения исполнительного производства передал третьему лицу наличные средства на сумму порядка 2,5 миллиона рублей — то есть имел возможность частично погасить кредиторскую задолженность. Мужчина скрыл это от судебного пристава-исполнителя, таким образом он препятствовал исполнению решения суда.

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Суд признал должника виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и назначил ему в качестве наказания штраф, который должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. В противном случае судебный пристав направит в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Согласно статье 177 УК РФ 177 УК РФ, должнику грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы сроком до двух лет.

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