Житель подмосковной Балашихи вытащил из огня семью с двумя детьми

Пожар в квартире застал врасплох семью из Балашихи. Двое маленьких детей и мама с прабабушкой могли погибнуть, если бы не смелый поступок Александра Загребина. Молодой человек спас из огня целую семью.

Источник фото: телеканал «360»

Огонь уничтожил квартиру в считаные минуты. Почему вспыхнул пожар — выяснят эксперты. Эта история о другом. О 26-летнем Саше Загребине. Он вытащил из огня двух малышей — годовалого и двухгодовалого, помог выбраться их матери и прабабушке.

«В этот день я выбежал из подъезда. Увидел, как из окна валил дым. В этот момент я больше всего боялся, что не получится вытащить их из квартиры, потому что мама кричала, что она не может выйти», — рассказал Александр.

Отца семейства в этот момент не было в квартире. Он ушел в магазин, а женщины не смогли открыть дверь из-за паники, к тому же заело замок. Дверь пришлось ломать.

Источник фото: телеканал «360»

Герой вспоминает этот день так, как будто это было вчера. Такое и правда сложно забыть.

«Я пулей вбежал в подъезд, с каждым этажом дышать было тяжелее. Закрыв лицо тряпкой, я подсвечивал себе дорогу фонариком от телефона, но было настолько много дыма, что я на ощупь прошел в комнату, у окна стояла мама, на кровати сидел ребенок. Взяв маму с ребенком в охапку, выдвинулся обратно в сторону выхода», — вспоминает Александр.

Наталья Черячукина живет в соседнем доме. Она прибежала на помощь, когда Александр уже был в квартире.

«Подошла к входной двери, мне дали маленького ребенка на руки, я добежала с ним вниз на первый этаж, но пожарные протягивали шланг, текла вода очень сильно, и ребенок мок, он очень боялся трясся и переживал», — рассказала Наталья Черячукина, соседка.

Источник фото: телеканал «360»

Позже всех Александр обнаружил прабабушку, ее не было видно из-за дыма. Она лежала на полу, надышавшись угарным газом. Юноша помог выбраться и ей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил Александра орденом «За доблесть и мужество». Сам Саша не считает себя героем и скромно принимает благодарность.