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    02 августа 2022, 15:57

    Житель Балашихи стал победителем подмосковного конкурса «Самый сильный на селе»

    Мария Мурашова

    30 июля в Балашихе прошел региональный этап турнира «Самый сильный на селе». Соревнования, в которых приняли участие сотрудники сельскохозяйственной отрасли, прошли на площадке Российского государственного аграрного заочного университета.

    Житель Балашихи стал победителем подмосковного конкурса «Самый сильный на селе»

    Соревнования объединили 16 спортсменов из Балашихи, Щелкова и Ногинска — 14 мужчин и две женщины боролись за звание «Самого сильного на селе». Все они — работники агропромышленных предприятий и студенты профильных заведений.

    «Нашей целью было привлечь к спорту тех, кто сегодня работает в сельском хозяйстве региона, помочь им проявить себя», — объяснил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Чего только не пришлось делать участникам конкурса: и бежать с коромыслом, и метать мешки с песком, и удерживать тяжелый блин от штанги. В итоге на всех этапах победу одержал Евгений Клименко из Балашихи. Он лучше бегал, дальше всех бросал и дольше всех держал.

    В финале турнира был также определен победитель в перетягивании каната в смешанных парах. Евгений Клименко вместе Анной Черновой оказались сильнее и завоевали право представлять Подмосковье на федеральном уровне. Отборочные туры уже прошли в Челябинской, Курской и Владимирской областях. Победители выяснят, кто из них сильнее, в сентябре этого года в Москве.