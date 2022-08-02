Житель Балашихи стал победителем подмосковного конкурса «Самый сильный на селе»

30 июля в Балашихе прошел региональный этап турнира «Самый сильный на селе». Соревнования, в которых приняли участие сотрудники сельскохозяйственной отрасли, прошли на площадке Российского государственного аграрного заочного университета.

Соревнования объединили 16 спортсменов из Балашихи, Щелкова и Ногинска — 14 мужчин и две женщины боролись за звание «Самого сильного на селе». Все они — работники агропромышленных предприятий и студенты профильных заведений.

«Нашей целью было привлечь к спорту тех, кто сегодня работает в сельском хозяйстве региона, помочь им проявить себя», — объяснил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Чего только не пришлось делать участникам конкурса: и бежать с коромыслом, и метать мешки с песком, и удерживать тяжелый блин от штанги. В итоге на всех этапах победу одержал Евгений Клименко из Балашихи. Он лучше бегал, дальше всех бросал и дольше всех держал.

В финале турнира был также определен победитель в перетягивании каната в смешанных парах. Евгений Клименко вместе Анной Черновой оказались сильнее и завоевали право представлять Подмосковье на федеральном уровне. Отборочные туры уже прошли в Челябинской, Курской и Владимирской областях. Победители выяснят, кто из них сильнее, в сентябре этого года в Москве.