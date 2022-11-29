Подмосковье 29 ноября 2022, 09:42 Житель Балашихи снял фильм про мотоэкспедицию на Кавказ

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Путешествие на мотоцикле на Кавказ решил увековечить житель Балашихи, местный депутат Александр Евсюткин. Он снял фильм о своей мотоэкспедиции.

Мотоциклист провел в дороге 16 дней. За это время было пройдено 7,6 тысячи километров пути по 16 регионам России.

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«Основная мысль заключается в том, что многие люди боятся покинуть свое личное пространство, придумывают очень много нюансов, причин, проблем, но на самом деле все гораздо проще. Для того чтобы путешествовать, просто нужно гореть этой идеей, искренне этого хотеть. Реализовать это совсем не сложно», — сказал автор фильма Александр Евсюткин.

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В фильме от первого лица Александр рассказывает о красотах Северного Кавказа, местном быте, условиях существования во время экспедиции и проблемах, с которыми может столкнуться каждый мотопутешественник.

«Поскольку это мотоформат, естественно, [был] повышенный интерес местного населения. Конечно же, все подходили знакомиться. Наверное, больше 100 новых знакомств. Очень интересные люди — от различных спортсменов и докторов наук до путешественников. Самым неожиданным моментом стало знакомство с путешественником из Питера Денисом, который до этого [объездил] в одиночку весь Памирский тракт на старом мотоцикле. Как раз в одно время параллельно мы путешествовали по Кавказу», — рассказал автор фильма Александр Евсюткин.

Фильм стоит посмотреть тем, кто до сих пор не рискнул отправиться в одиночное путешествие, но хочет организовать его самостоятельно.

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