Подмосковье 22 февраля 2023, 14:59 Переселенцу из аварийного жилья в Бронницах вручили ключи от новой квартиры

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Глава Бронниц Дмитрий Лысенков вручил ключи от новой квартиры переселенцу из аварийного дома на Советской улице. Владимир Караськов остался доволен новым жильем и поблагодарил администрацию округа.

Председатель комитета по управлению имуществом Бронниц Татьяна Черкасова рассказала, что муниципальную программу проводят за счет округа.

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«Денежные средства предусмотрены на выплату компенсации собственниками помещений, а если жители проживают в аварийном жилье на основании социального найма, мы должны предоставить жилые помещения, благоустроенные на территории Бронниц», — сказала она.

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В квартире Владимира провели ремонт. Рядом с домом — магазин, аптека и рынок.

«Жил в коммуналке, общая кухня. Раньше, лет 30 назад, жили в квартире три семьи, сейчас осталось две: я и соседи. Квартирой очень доволен», — сказал он.

Ранее губернатор Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации в Подмосковье.

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