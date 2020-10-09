Более 58 тысяч жителей Лыткарина получат чистую воду к 2022 году

Более 58 тысяч жителей Лыткарина получат чистую воду через два года. По программе губернатора Подмосковья в округе проложат трубы на восемь километров. В итоге местную сеть подключат к системе «Мосводоканала».

Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал временно исполняющий обязанности главы округа Константин Кравцов. Он доложил о результатах социально-экономического развития Лыткарина и планах в этом направлении.

Кравцов подчеркнул, что по программе «Чистая вода» проложат новый водовод. Это улучшит условия жизни более чем 58 тысяч жителей.

Кроме того, по национальному проекту «Экология» в Лыткарине начали строить канализационные очистные сооружения. Работу смогут завершить уже к 2022 году. Губернатор отметил важность таких проектов.

Приоритет всей нашей работы — чуткая власть, оперативное реагирование на любые запросы жителей, ради которых работаем. Когда решаем вызовы, которые существуют в жизни обычного человека, мы можем говорить о том, что работа результативная и приносит пользу Андрей Воробьев.

По словам Андрея Воробьева, особенно важна и работа в команде. Он отметил, что Кравцов хорошо знает город и имеет опыт, а это необходимо для того, чтобы грамотно принимать решения.

Губернатор пожелал муниципалитету стремительного развития. Кравцов доложил о текущих достижениях.

В рейтинге-50 за первое полугодие Лыткарино находится на пятом месте. Сегодня наша самая основная задача — сохранить и приумножить эти показатели Константин Кравцов.

Он добавил, что у округа большой экономический потенциал — семь крупных предприятий, которые представляют оборонный и научный комплексы.

«Основная часть нашего населения работает там. Мы вплотную взаимодействуем с бизнесом», — сказал Кравцов.

Он также доложил о том, как будут развивать инфраструктуру и что ждет обманутых дольщиков. Все подробности мы рассказали в материале.