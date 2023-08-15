Подмосковье 15 августа 2023, 14:25 Жилые дома подготовят к отопительному сезону в Солнечногорске к 15 сентября Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Проверка готовности к осенне-зимнему периоду многоквартирных домов началась в городском округе Солнечногорск. Все инженерные и социальные объекты, а также жилые дома должны быть готовы к отопительному сезону 15 сентября.

Специалисты совместно с управляющей компанией проконтролировали подготовку к осенне-зимнему периоду инженерных систем дома № 20 в Тверецком проезде в деревне Голубое.

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«Сейчас контроль подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду — приоритет в работе администрации муниципалитетов, Госжилинспекции региона и, конечно, зона пристального контроля со стороны общественников», — рассказала руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Она отметила, что результаты проверки общественного контроля доводят до государственной жилищной инспекции Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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