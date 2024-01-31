Подмосковье 31 января 2024, 16:22 Жилые дома и школу на улице Маршала Куркоткина в Наро-Фоминске подключат к новой котельной в феврале Закирова Лилия

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Новая котельная на улице Маршала Куркоткина в Наро-Фоминске начнет снабжать теплом и горячей водой еще восемь многоэтажных домов в феврале. До конца месяца к ней присоединят также школу и детский сад.

«Котельная отработала в пусконаладочном режиме все новогодние праздники. Сейчас продолжается строительство теплотрассы. До Нового года переключены на котельную дома на улице Пешехонова, а до конца февраля присоединим оставшиеся объекты на Куркоткина», — рассказал заместитель главы городского округа Алексей Гусаков.

Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова

Жители, которые уже получают ресурсы от новой котельной, успели оценить комфорт.

«Мы намаялись с перебоями тепла за много лет, поэтому так ждали запуск новой котельной. В декабре и январе уже ходили дома раздетые — вот так жарко было», — поделился впечатлениями житель дома на улице Пешехонова Виктор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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